Samsun'da 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Operasyon ve teslimat
Samsun'un İlkadım ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, resmi işlemlerin ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
