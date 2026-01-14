Samsun'da 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan E.K., Yunus Timleri tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:30
Operasyon ve teslimat

Samsun'un İlkadım ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, resmi işlemlerin ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

