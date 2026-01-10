Esenyurt'ta pompalı tüfekli saldırı: Eski çalışan gözaltında, 1 yaralı
Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde akşam saldırısı
Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
İddiaya göre, eski çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle gelen Doğukan G. (27) iş yerinde ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheli Doğukan G., olayda kullandığı pompalı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
