Esenyurt'ta pompalı tüfekli saldırı: Eski çalışan gözaltında, 1 yaralı

Esenyurt'ta eski çalışan Doğukan G. pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı; 1 kişi yaralandı, şüpheli silahla yakalandı ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 22:41
Esenyurt'ta pompalı tüfekli saldırı: Eski çalışan gözaltında, 1 yaralı

Esenyurt'ta pompalı tüfekli saldırı: Eski çalışan gözaltında, 1 yaralı

Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde akşam saldırısı

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, eski çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle gelen Doğukan G. (27) iş yerinde ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Doğukan G., olayda kullandığı pompalı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt’ta eski çalışan iş yerinde pompalı tüfek ile ateş açtı: 1 yaralı

Esenyurt’ta eski çalışan iş yerinde pompalı tüfek ile ateş açtı: 1 yaralı

