Bingöl'de 'change' Operasyonu: 4 Tutuklama, 5 Araç Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen 'Hesarek' change operasyonunda 4 kişi tutuklandı, 5 change araç ele geçirildi; hesaplarda 294 milyon 895 bin 782 TL şüpheli işlem tespit edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:07
Bingöl'de 'change' Operasyonu: 4 Tutuklama, 5 Araç Ele Geçirildi

Bingöl'de 'change' Operasyonu: 4 Tutuklama, 5 Araç Ele Geçirildi

Hesarek Operasyonu'nda ağır hasarlı araç verilerinin suistimaliyle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, deprem, trafik kazası ve araç yangını sonucu ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalınmış, aranan, yakalamalı/hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle 'change' işlemi yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında piyasa değeri toplam 5 milyon TL olan; 3 gümrük kaçağı, 1 yakalamalı - hacizli ve 1 kimliği tespit edilemeyen olmak üzere 5 adet 'change' araç ele geçirildi.

Bingöl ve Elazığ’da, 26 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı Hesarek Operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda 5 cep telefonu, 1 laptop, 1 araç satış sözleşmesi, 5 SIM kart ve 1 hurda araç ele geçirildi.

Öte yandan MASAK verilerine göre, şüphelilere ait hesaplarda toplam 294 milyon 895 bin 782 TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Yürütülen operasyon ve soruşturma, 'change' yöntemiyle sahte veya yanıltıcı araç kayıtları oluşturularak üçüncü şahıslara satış yapılması suretiyle haksız kazanç elde edildiğine işaret ediyor. Soruşturma çalışmaları devam ediyor.

BİNGÖL’DE AĞIR HASARLI ARAÇLARA AİT ŞASİ VE MOTOR BİLGİLERİNİ, ÇALINMIŞ, ARANAN, HACİZLİ VE GÜMRÜK...

BİNGÖL’DE AĞIR HASARLI ARAÇLARA AİT ŞASİ VE MOTOR BİLGİLERİNİ, ÇALINMIŞ, ARANAN, HACİZLİ VE GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇLARA AKTARILMASI SURETİYLE "CHANGE" İŞLEMİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. 5 ADET CHANGE ARACA EL KONULURKEN ŞÜPHELİLERE AİT HESAPLARDA 294 MİLYON 895 BİN TL TUTARINDA ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

BİNGÖL’DE AĞIR HASARLI ARAÇLARA AİT ŞASİ VE MOTOR BİLGİLERİNİ, ÇALINMIŞ, ARANAN, HACİZLİ VE GÜMRÜK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Karesi'de Park Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı
2
Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı, 380 Milyon TL İşlem
3
Elazığ'da Ahırın Tavanı Çöktü: 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
4
Şanlıurfa Viranşehir'de Silah Operasyonu: 7 Gözaltı
5
İzmir Buca'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı — içi boş çıktı
6
Diyarbakır'da kayıp kadın için termal kamera ve dronlarla arama
7
Antalya'da Taşan Dere 29 Bloklu Siteyi Su Bastı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları