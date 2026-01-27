Bingöl'de 'change' Operasyonu: 4 Tutuklama, 5 Araç Ele Geçirildi

Hesarek Operasyonu'nda ağır hasarlı araç verilerinin suistimaliyle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, deprem, trafik kazası ve araç yangını sonucu ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalınmış, aranan, yakalamalı/hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle 'change' işlemi yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında piyasa değeri toplam 5 milyon TL olan; 3 gümrük kaçağı, 1 yakalamalı - hacizli ve 1 kimliği tespit edilemeyen olmak üzere 5 adet 'change' araç ele geçirildi.

Bingöl ve Elazığ’da, 26 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı Hesarek Operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda 5 cep telefonu, 1 laptop, 1 araç satış sözleşmesi, 5 SIM kart ve 1 hurda araç ele geçirildi.

Öte yandan MASAK verilerine göre, şüphelilere ait hesaplarda toplam 294 milyon 895 bin 782 TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Yürütülen operasyon ve soruşturma, 'change' yöntemiyle sahte veya yanıltıcı araç kayıtları oluşturularak üçüncü şahıslara satış yapılması suretiyle haksız kazanç elde edildiğine işaret ediyor. Soruşturma çalışmaları devam ediyor.

BİNGÖL’DE AĞIR HASARLI ARAÇLARA AİT ŞASİ VE MOTOR BİLGİLERİNİ, ÇALINMIŞ, ARANAN, HACİZLİ VE GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇLARA AKTARILMASI SURETİYLE "CHANGE" İŞLEMİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. 5 ADET CHANGE ARACA EL KONULURKEN ŞÜPHELİLERE AİT HESAPLARDA 294 MİLYON 895 BİN TL TUTARINDA ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ