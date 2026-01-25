Bingöl'de Haserek Kayak Merkezi'nde Düşme: JAK ve UMKE Müdahalesi

Haserek Kayak Merkezi'nde düşerek kafasında kanama oluşan kişiye JAK ve UMKE ekipleri müdahale ederek yaralıyı Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:29
Bingöl'de Haserek Kayak Merkezi'nde Düşme: JAK ve UMKE Müdahalesi

Olay ve müdahale

Bingöl'ün Haserek Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada, kayak yapan bir kişi kayarken birine çarparak düştü. Olayda şahsın kafasında kanama başladığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen JAK ve UMKE ekipleri hızla müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan JAK ekipleri, yaralıyı UMKE ekiplerine teslim etti.

Yaralı, ekipler tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

