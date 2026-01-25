Bingöl'de Haserek Kayak Merkezi'nde Düşme: JAK ve UMKE Müdahalesi
Olay ve müdahale
Bingöl'ün Haserek Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada, kayak yapan bir kişi kayarken birine çarparak düştü. Olayda şahsın kafasında kanama başladığı bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen JAK ve UMKE ekipleri hızla müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan JAK ekipleri, yaralıyı UMKE ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ekipler tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
