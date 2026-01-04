DOLAR
Bingöl'de Karla Mücadele Sürüyor: 46 Köy Yolu İçin 110 Personel Sahada

Bingöl'de çarşamba sabaha karşı başlayan yoğun kar sonrası, 110 personel ve 53 araçla 46 kapalı köy yolunu açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:13
Bingöl'de karla mücadele aralıksız devam ediyor

Çarşamba günü sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı, Bingöl genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için gece gündüz sahada çalışıyor.

Köy yollarında son durum ve çalışma bilgileri

Yetkililerden alınan bilgiye göre, karla mücadele çalışmaları 110 personel ve 53 araç ile aralıksız şekilde yürütülüyor. İl genelindeki toplam 280 köy yolundan 234'ü şu an ulaşıma açık durumda bulunuyor.

Kapalı olan 46 köy yolu için ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor. Ekiplerin söz konusu köy ve bağlı yolları en kısa sürede ulaşıma açmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

