Bingöl'de Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama
Emniyet'ten uyuşturucuya yönelik operasyon
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan üst araması ve ikamet araması neticesinde; 15.06 gram esrar, 3.94 gram kubar esrar ve suç geliri olduğu değerlendirilen 5 bin 910 TL ele geçirildi.
Adli süreç
Yakalanan 3 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, adli mercilere sevk edilen 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet birimleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
