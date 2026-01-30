Bingöl'de Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

Bingöl'de narkotik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı; 2 şüpheli tutuklandı, 15.06 gram esrar, 3.94 gram kubar esrar ve 5 bin 910 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 19:18
Emniyet'ten uyuşturucuya yönelik operasyon

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan üst araması ve ikamet araması neticesinde; 15.06 gram esrar, 3.94 gram kubar esrar ve suç geliri olduğu değerlendirilen 5 bin 910 TL ele geçirildi.

Adli süreç

Yakalanan 3 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, adli mercilere sevk edilen 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

