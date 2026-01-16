Bingöl'de otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 yaralı

Bingöl-Muş karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin yola çıkan domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin karşılaştığı domuz sürüsüne çarpmasıyla kaza gerçekleşti. Olayda yaralanan 3 kişi, çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Müdahale ve İnceleme

Olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

