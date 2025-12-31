DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,67 0,29%
BITCOIN
3.772.890,16 0,1%

Bingöl'de Yoğun Kar: Bazı Yollar Tır ve Ağır Taşıtlara Kapandı

Bingöl’de yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı karayolları tır ve ağır taşıt trafiğine kapatıldı; ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:37
Bingöl'de Yoğun Kar: Bazı Yollar Tır ve Ağır Taşıtlara Kapandı

Bingöl'de Yoğun Kar Ulaşımı Etkiledi

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı karayolları geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kapatılan Güzergahlar

Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 kilometreleri arası (Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası), yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.50 itibarıyla tır trafiğine kapatıldı.

Bingöl-Elazığ Yolunun 0-46 kilometreleri arası da olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Karlıova/Kargapazarı İl Yolunun 0-9 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.35 itibarıyla tır trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin kapatılan güzergâhlarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, sürücülerden dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi.

BİNGÖL’DE BAZI YOLLAR KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAFİĞİNE KAPATILDI

BİNGÖL’DE BAZI YOLLAR KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAFİĞİNE KAPATILDI

BİNGÖL’DE BAZI YOLLAR KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı, Kabin Hurdaya Döndü
3
İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Önlemi: Beyoğlu Girişinde Polis Bariyerleri
4
Şeyma Subaşı Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturmasında Yurt Dışına Çıkış Yasağı
5
Ayşe Tokyaz davasında ara karar: Tüm sanıkların tutukluluğu sürüyor
6
Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
7
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları