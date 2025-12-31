Bingöl'de Yoğun Kar: Bazı Yollar Tır ve Ağır Taşıtlara Kapandı

Bingöl'de Yoğun Kar Ulaşımı Etkiledi

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı karayolları geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kapatılan Güzergahlar

Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 kilometreleri arası (Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası), yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.50 itibarıyla tır trafiğine kapatıldı.

Bingöl-Elazığ Yolunun 0-46 kilometreleri arası da olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Karlıova/Kargapazarı İl Yolunun 0-9 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.35 itibarıyla tır trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin kapatılan güzergâhlarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, sürücülerden dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi.

