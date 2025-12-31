Kırşehir'de Kuyumcuda Sahte Altın Operasyonu: Şüpheli E.G. Tutuklandı

KIRŞEHİR(İHA) — Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya gelen şüpheli, iddiaya göre iş yeri sahibine 20 adet gram altın satmak istedi.

Kuyumcu, altınların sahte olduğunu fark edince satış gerçekleşmedi ve şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumu haber alan polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis ekipleri, sahte olduğu belirlenen altınlara el koydu ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin E.G. olduğunu tespit etti.

Yakalanan E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

