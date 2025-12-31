DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

Kırşehir'de Kuyumcuda Sahte Altın Operasyonu: Şüpheli E.G. Tutuklandı

Kırşehir'de kuyumcuda sahte altın satmaya çalışırken yakalanan E.G., el konulan sahte altınlarla birlikte tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:15
Kırşehir'de Kuyumcuda Sahte Altın Operasyonu: Şüpheli E.G. Tutuklandı

Kırşehir'de Kuyumcuda Sahte Altın Operasyonu: Şüpheli E.G. Tutuklandı

KIRŞEHİR(İHA) — Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya gelen şüpheli, iddiaya göre iş yeri sahibine 20 adet gram altın satmak istedi.

Kuyumcu, altınların sahte olduğunu fark edince satış gerçekleşmedi ve şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumu haber alan polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis ekipleri, sahte olduğu belirlenen altınlara el koydu ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin E.G. olduğunu tespit etti.

Yakalanan E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRŞEHİR’DE BİR KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK...

KIRŞEHİR’DE BİR KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK TUTUKLANDI.

KIRŞEHİR’DE BİR KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada
3
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı
5
Samsun Atakum'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. yakalandı
6
Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri
7
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları