Bolu Dağı'nda D-100 İstanbul İstikameti Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı

Kar yağışı ulaşıma kısıtlama getirdi

Bolu'da öğle saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle Türkiye'nin önemli güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde artan kar ve buzlanma riski nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından alınan önlemler kapsamında D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapatıldı. Bölgedeki kontrol noktasında ekipler, tır ve kamyonları Elmalık Kavşağı'ndan yönlendirerek TEM Otoyolu'na sevk ediyor.

Karayolları ekipleri güzergahta aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütürken, bölgedeki kar yağışının gece saatlerinde de etkili olmasının beklendiği bildirildi. Şu an için küçük araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

Bolu Dağı’nda İstanbul istikametine ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı