Bitlis Adilcevaz’da Üzerine Sıcak Su Dökülen 9 Yaşındaki Çocuk İçin Ekipler Seferber

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde üzerine sıcak su dökülen 9 yaşındaki H.E. için ekipler seferber oldu, çocuk hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.