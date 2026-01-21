Bitlis Adilcevaz’da Üzerine Sıcak Su Dökülen 9 Yaşındaki Çocuk İçin Ekipler Seferber

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde üzerine sıcak su dökülen 9 yaşındaki H.E. için ekipler seferber oldu, çocuk hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:07
Bitlis’in Adilcevaz’ında 9 Yaşındaki Çocuğa Müdahale

Köydeki zorlu ulaşım koşullarına rağmen ekipler koordineli çalışmayla yaralı çocuğu hastaneye ulaştırdı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde meydana gelen olayda, üzerine sıcak su dökülen 9 yaşındaki H.E. yaralandı.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgenin arazi şartları ve ulaşım zorluğu nedeniyle çalışmalara İl Özel İdaresi ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yaralı çocuk bulunduğu yerden alınarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak gerekli incelemenin başlatıldığı kaydedildi.

