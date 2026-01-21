İnegöl'de çırak cam kesmesi sonucu ağır yaralandı
Oto kaportacıda meydana gelen kaza, saat 13.00'te yaşandı
Olay, Metal Sanayi 9. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto kaportacıda meydana geldi.
Çırak E.D. (16), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol kolunu cama çarptı. Kırılan cam, çocuğun sol bileğini kesti ve E.D. kanlar içinde kaldı.
Yaralı, ilk müdahale için özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki tedavinin ardından E.D., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
