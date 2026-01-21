İnegöl'de çırak cam kesmesi sonucu ağır yaralandı

İnegöl'de oto kaportacıda çalışan 16 yaşındaki çırak E.D., cam kırılması sonucu sol bileğinden ağır yaralandı; hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:20
İnegöl'de çırak cam kesmesi sonucu ağır yaralandı

İnegöl'de çırak cam kesmesi sonucu ağır yaralandı

Oto kaportacıda meydana gelen kaza, saat 13.00'te yaşandı

Olay, Metal Sanayi 9. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto kaportacıda meydana geldi.

Çırak E.D. (16), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol kolunu cama çarptı. Kırılan cam, çocuğun sol bileğini kesti ve E.D. kanlar içinde kaldı.

Yaralı, ilk müdahale için özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki tedavinin ardından E.D., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR OTO KAPORTACIDA MEYDANA GELEN OLAYDA KOLUNU CAM...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR OTO KAPORTACIDA MEYDANA GELEN OLAYDA KOLUNU CAM KESEN GENÇ AĞIR YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR OTO KAPORTACIDA MEYDANA GELEN OLAYDA KOLUNU CAM...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartepe'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı — Çok sayıda yaralı
2
Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Çöktü
3
Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 297 Şüpheli Yakalandı, 94 Tutuklandı
4
Kocaeli İzmit’te AVM Otoparkında Bıçaklı Kavga: Zanlı Tutuklandı
5
Iğdır'da Yakalanan Eski İcra Müdür Yardımcısı E.K. ve 2 Organizatör Tutuklandı
6
Samsun’da üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tutuklandı
7
İspanya'daki 10 Ton Kokain Operasyonunun İstanbul Ayağında 12 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları