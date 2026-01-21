Afyonkarahisar'da dronla operasyon: Köpek dövüşünde 14 gözaltı

İhbar üzerine havadan tespit

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde yasa dışı köpek dövüşü yapıldığını dron ile havadan tespit etti.

Harekete geçen ekipler, dövüş alanında bulunan şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Toplam 14 kişi yakalandı; bunların 2'si köpek sahibi, 12'si ise seyirci olarak belirlendi.

Dövüş alanında ele geçen köpekler koruma altına alınarak belediye barınağına teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR’DA KÖPEK DÖVÜŞTÜREN ŞAHISLAR DRON İLE HAVADAN TESPİT EDEN JANDARMA EKİPLERİ 14 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI.