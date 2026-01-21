Afyonkarahisar'da dronla operasyon: Köpek dövüşünde 14 gözaltı

Afyonkarahisar Baştepe'de jandarmanın dronla tespit ettiği yasa dışı köpek dövüşünde 14 kişi gözaltına alındı; köpekler barınağa teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:25
İhbar üzerine havadan tespit

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde yasa dışı köpek dövüşü yapıldığını dron ile havadan tespit etti.

Harekete geçen ekipler, dövüş alanında bulunan şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Toplam 14 kişi yakalandı; bunların 2'si köpek sahibi, 12'si ise seyirci olarak belirlendi.

Dövüş alanında ele geçen köpekler koruma altına alınarak belediye barınağına teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

