Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu N.E.M. Gözaltında
Jandarma ekiplerinin istihbari çalışması sonucu operasyon
Samsun'da, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli takibe alındı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin adresi tespit edildi. Takip edilen şahsın İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesindeki adresinde düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu N.E.M. (29) yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
SAMSUN’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA YABANCI UYRUKLU BİR ŞÜPHELİ DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI.