Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu N.E.M. Gözaltında

Samsun'da jandarmanın yürüttüğü istihbari çalışmayla DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Irak uyruklu N.E.M. (29) yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:23
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:28
Jandarma ekiplerinin istihbari çalışması sonucu operasyon

Samsun'da, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin adresi tespit edildi. Takip edilen şahsın İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesindeki adresinde düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu N.E.M. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

