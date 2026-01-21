İstanbul uyuşturucu soruşturması: Bilal Hancı'ya 'ev hapsi', Abdullah Gençal'e tutuklama talebi

Şüpheliler Çağlayan'daki adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler hakkında farklı adli kontrol ve tutuklama talepleriyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan isimler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sevk edilenler arasında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal bulunuyor.

Savcılıktaki ifadeler sonrası istenen tedbir talepleri şu şekilde sıralandı:

Bilal Hancı için 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri; Abdullah Gençal için tutuklama talebi; İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ için ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbirleri istendi.

Soruşturma devam ediyor; şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemleri sürüyor.

