Bulanık'ta 16 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi — Piyasa Değeri Yaklaşık 500 Bin TL

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Bulanık'ta kargo ile gönderilen 16 gümrük kaçağı cep telefonunu piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan operasyonla ele geçirdi.