Bulanık'ta 16 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi — Piyasa Değeri Yaklaşık 500 Bin TL

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Bulanık'ta kargo ile gönderilen 16 gümrük kaçağı cep telefonunu piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan operasyonla ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:36
Bulanık'ta 16 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi — Piyasa Değeri Yaklaşık 500 Bin TL

Bulanık'ta 16 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda kargo ile gönderilmek istenen akıllı telefonlar ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kargo ile gönderilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon, Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleşti. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Bulanık ilçesine kargo yoluyla gümrük kaçağı cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Bulanık Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararına istinaden, 20 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenlendi.

İcra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Türk Lirası olan 16 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak Bulanık Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlandığı, şüpheli şahısların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, KARGO İLE GÖNDERİLMEK İSTENEN...

MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, KARGO İLE GÖNDERİLMEK İSTENEN PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 500 BİN LİRA OLAN 16 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartepe'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı — Çok sayıda yaralı
2
Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Çöktü
3
Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 297 Şüpheli Yakalandı, 94 Tutuklandı
4
Kocaeli İzmit’te AVM Otoparkında Bıçaklı Kavga: Zanlı Tutuklandı
5
Iğdır'da Yakalanan Eski İcra Müdür Yardımcısı E.K. ve 2 Organizatör Tutuklandı
6
Samsun’da üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tutuklandı
7
İspanya'daki 10 Ton Kokain Operasyonunun İstanbul Ayağında 12 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları