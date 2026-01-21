Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo 800 Gram Eroin Ele Geçirildi

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Yakalama

Emniyetin titiz çalışması sonucu çok sayıda madde ve silah ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Ekipler, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 29 parça halinde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, 5 parça halinde toplam 44 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 183 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi bulundu.

Operasyonda, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 euro ile 10 bin TL para da ele geçirildi. Toplamda dört şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma ve operasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 4 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE PARA ELE GEÇİRİLDİ