Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo 800 Gram Eroin Ele Geçirildi

Elazığ’daki operasyonda 30 kilo 800 gram eroin, çok sayıda silah ve para ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:28
Emniyetin titiz çalışması sonucu çok sayıda madde ve silah ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Ekipler, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 29 parça halinde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, 5 parça halinde toplam 44 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 183 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi bulundu.

Operasyonda, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 euro ile 10 bin TL para da ele geçirildi. Toplamda dört şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma ve operasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

