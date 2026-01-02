DOLAR
Bitlis Tatvan'da Kar Yükü Nedeniyle Çatı Çöktü: 1 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yükü nedeniyle çöken iş yeri çatısında 1 kişi yaralandı; B.E.Y. AFAD ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:35
Olay ve müdahale

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Tatvan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinin çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Çökme sonucu çatının altında kalarak yaralanan B.E.Y., olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, B.E.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Güvenlik ve inceleme

Olay yerinde Tatvan Belediyesi, AFAD, sağlık ekipleri ve emniyet güçleri hazır bulundu; bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

