Bitlis Tatvan'da Kar Yükü Nedeniyle Çatı Çöktü: 1 Yaralı
Olay ve müdahale
Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Tatvan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinin çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Çökme sonucu çatının altında kalarak yaralanan B.E.Y., olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, B.E.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Güvenlik ve inceleme
Olay yerinde Tatvan Belediyesi, AFAD, sağlık ekipleri ve emniyet güçleri hazır bulundu; bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE KARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN BİR İŞYERİNİN ÇATISININ ÇÖKMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.