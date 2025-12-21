DOLAR
Bodrum açıklarında 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında lastik botta bulunan 9’u çocuk olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı; 1 kişi göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:38
Sahil Güvenlik ekipleri müdahalesi

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, 9’u çocuk olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgeden lastik bot içerisinde bir grup göçmen bulunduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-88) müdahale etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içindeki göçmenler yakalandı.

Göçmenler arasındaki 1 kişi, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Diğer göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

