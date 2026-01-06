Bodrum'da 24 Yıl Kesinleşmiş Cezası Olan Firari Yakalandı

Bodrum'da 6 yıldır aranan ve 4 ayrı suçtan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. akaryakıt istasyonunda yakalandı, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 19:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 19:27
6 yıldır aranan K.Y. akaryakıt istasyonunda kıskıvrak yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin operasyonuyla 6 yıldır aranan ve hakkında 4 ayrı ağır suçtan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Güvenlik birimleri tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda K.Y. (49) isimli firarinin bulunduğu tespit edildi. Yapılan takipte şahıs, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda kullandığı araç içinde, kaçmasına fırsat verilmeden yakalandı.

Yakalanan firarinin arandığı suçlar arasında konut dokunulmazlığını ihlal, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme ve silahla yağma bulunduğu öğrenildi.

Şahıs, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

