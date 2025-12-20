DOLAR
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa Haliliye’de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı; yaralılar Mehmet Akif İnan Hastanesi’ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:11
Kaza Haliliye Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde meydana geldi

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde gerçekleşti. İ.H.S. idaresindeki 63 AFH 238 plakalı otomobil, Ş.Ş. yönetimindeki 63 AEN 463 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle 63 AFH 238 plakalı araç ters dönerek metrelerce sürüklendi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

