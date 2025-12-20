Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kaza Haliliye Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde meydana geldi
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde gerçekleşti. İ.H.S. idaresindeki 63 AFH 238 plakalı otomobil, Ş.Ş. yönetimindeki 63 AEN 463 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın etkisiyle 63 AFH 238 plakalı araç ters dönerek metrelerce sürüklendi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
