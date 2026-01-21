Bodrum'da Park Halindeki 4 Araçtan Hırsızlık: 3 Şüpheli Gözaltında

Bodrum'da 19 Ocak'ta park halindeki 4 araçtan hırsızlık meydana geldi; olayla ilgili Ö.A, G.Ö ve H.Ö. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:05
Olay

Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki 4 araçtan hırsızlık olayı yaşandı. Olay, 19 Ocak günü sabah saatlerinde Çırkan Mahallesi Pedasa Antik Kenti yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol üzerine araçlarını bırakan beş kadın doğa yürüyüşüne çıktı. Öğle saatlerinde araçların yanına dönen kadınlar, araç camlarının kırıldığını gördü. Olayda üç aracın camları kırılarak içlerinden cep telefonu, bir miktar para ve çeşitli eşyaların çalındığı; kapısı açık bırakılan bir araçtan ise cüzdan ve çeşitli eşyaların alındığı bildirildi.

Kısa süreli şok yaşayan kadınların ihbarı üzerine olay yerine yakınları ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, araçlarda inceleme yaparken çevredeki güvenlik kameralarını araştırmaya başladı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Yürütülen çalışmada olayı gerçekleştirenlerin Ö.A, G.Ö ve H.Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden G.Ö., Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı. H.Ö. ise polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalandı; şahsın yapılan kaba üst aramasında 3 parça halinde narkotik madde ele geçirildi.

Üçüncü şüpheli Ö.A. ise Gümbet Mahallesi’nde yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

