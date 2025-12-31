DOLAR
Bodrum’da Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Seferberliği: Günde Yaklaşık 10 Bin Araç

Bodrum’da yeni yıl öncesi güvenlik önlemleri artırıldı; ilçeye günde yaklaşık 10 bin araç giriş yaptı, polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta 24 saat görevde.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:26
Bodrum’da Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Seferberliği

İlçeye günde yaklaşık 10 bin araç geldi, önlemler üst düzeye çıkarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni yıl eğlenceleri erken başlarken, ilçeye bir gün içerisinde yaklaşık 10 bin araç giriş yaptığı öğrenildi. Artan yoğunluk üzerine ilçede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Polis ekipleri ilçe genelinde denetimlerini artırırken, jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde uygulamalarını 24 saat esasına göre sürdürecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ise kaçak göçü önlemek ve denizde yaşanabilecek muhtemel olaylara karşı 24 saat boyunca görev yapacağı belirtildi.

DEAŞ operasyonlarının ardından ülke genelinde güvenlik tedbirlerinin iki katına çıkarılmasıyla birlikte Bodrum’da da önlemler sıkılaştırıldı. Polis ekipleri Torba uygulama noktasında ilçeye giriş yapan araçları denetlerken, Güvercinlik bölgesinde jandarma ekipleri kontrolleri hızlandırdı.

Bodrum’da eğlenceler gündüz saatlerinde başlarken, Bodrum Belediyesi, Yalova’da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda şehitler bulunması nedeniyle yılbaşı konserini iptal etti. Bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması amacıyla Bodrum Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iki gün boyunca toplantılar yapıldı.

Toplantıların ardından ilçeye giriş yapan tüm araçların kontrol edileceği ve tüm güvenlik personelinin 24 saat esasına göre görev yapacağı bildirildi. Ayrıca Bodrum Belediyesi zabıta ekiplerinin de denetimlerini gece boyunca iki katına çıkaracağı ifade edildi.

Bodrum’da eğlencelerin sabaha kadar devam etmesi beklenirken, güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulacağı belirtiliyor. Jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerinden oluşan bin kişilik personel görev yapacak.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

