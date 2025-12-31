Bodrum'da Yeni Yıl Önlemleri: Günlük 10 Bin Araç, Güvenlik Seferberliği

Bodrum’da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni yıl eğlenceleri erken başlarken, ilçeye bir gün içinde yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. Artan yoğunluk nedeniyle ilçe genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Denetimler ve 24 saat esaslı uygulamalar

Polis ekipleri ilçe genelindeki denetimleri sıklaştırırken, jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde uygulamalarını 24 saat esasına göre sürdürecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kaçak göçü önlemek ve denizde yaşanabilecek olaylara karşı 7/24 görev yapacak.

Operasyonlar ve yerel uygulamalar

DEAŞ operasyonlarının ardından ülke genelinde güvenlik tedbirlerinin iki katına çıkarılması kararının ardından Bodrum’da da önlemler sıkılaştırıldı. Polis ekipleri Torba uygulama noktasında ilçeye giriş yapan araçları denetlerken, Güvercinlik bölgesinde jandarma kontrollerini hızlandırdı.

Etkinlik iptali ve koordinasyon toplantıları

Bodrum’da eğlenceler gündüz saatlerinde başlarken, Bodrum Belediyesi, Yalova’da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda şehitler bulunması nedeniyle yılbaşı konserini iptal etti. Güvenlik zafiyeti yaşanmaması amacıyla Bodrum Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iki gün boyunca toplantılar yapıldı.

Uygulamanın ayrıntıları

Toplantıların ardından ilçeye giriş yapan tüm araçların kontrol edileceği, güvenlik personelinin 24 saat esasına göre görev yapacağı bildirildi. Ayrıca Bodrum Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerini gece boyunca iki katına çıkaracağı aktarıldı.

Personel ve beklenen durum

Bodrum’da eğlencelerin sabaha kadar sürmesi beklenirken, güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulacağı vurgulandı. İlçede jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerinden oluşan bin kişilik personel görev yapacak.

