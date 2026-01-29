Ahmet Sungur hakim karşısında: Yahşihan'ta 'irtikap' davası başladı

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakim karşısında

Duruşma salonunda kimler hazır bulundu?

Kırıkkale'de yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında, eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte toplam 11 sanığın yargılanmasına başlandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 5'i tutuklu sanık arasında yer alan Sungur ile tutuklu sanıklar U.B., S.A., O.U. ve C.Y. hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Y.N.Y., D.A., E.Y., Z.Ç. ve M.S. ile tutuksuz sanık ve itirafçı Y.N.Y. duruşmada savunma yaptı. Tutuksuz sanık Ö.B. ile müşteki C.S. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıkların ve itirafçının ifadeleri

İtirafçı ve tutuksuz sanık Y.N.Y., Sungur ile uzun yıllardır ağabey-kardeş ilişkisi bulunduğunu belirtti. Kendi banka hareketlerinin araç satışları ve alacak-verecek işlemlerinden kaynaklandığını ileri süren Y.N.Y., ellerindeki 18 milyon lira tutarındaki parayı iş adamı sanık U.B.'ye gönderdiğini, U.B.'nin yönlendirmesiyle bu paraların piyasa borçlarının ödenmesinde kullanıldığını anlattı. İtirafçı olmasından dolayı kendilerinin O.U. ve U.B. yakın çevresinden tehdit aldığını, bunun üzerine şikayetçi olduklarını ifade etti.

Tutuklu sanık Ahmet Sungur ise suçlamaları reddetti. İrtikap suçu işlemesinin mümkün olmadığını savunan Sungur, seçim sonrası binaların kontrolü için talimat verdiklerini ve yanlış işlemleri iptal ettiklerini söyledi. Y.N.Y.'yi uzun yıllardır tanıdığını, borç sorununu öğrendikten sonra uyardığını ve sonrasında lehlerine olmayan ifade verdiğini öne sürdü.

Mahkeme süreci ve iddianame

Sanıklar O.U., U.B. ve Ö.B.'nin savunmalarının ardından avukatlar dinlendi ve mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Duruşma, 30 Ocak Cuma günü saat 09.30'da devam edecek.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Eylül 2025'te eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile C.Y., O.U., S.A., U.B., Y.N.Y., D.A., E.Y., M.S., Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmış, Sungur ile C.Y., O.U., S.A. ve U.B. tutuklanmış diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ahmet Sungur, D.A., Y.N.Y., C.Y., O.U., S.A., M.S., Ö.B., D.A. ve U.B. hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, Z.Ç. ile E.S. hakkında ise yardım eden sıfatıyla iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

YAHŞİHAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET SUNGUR (ARŞİV FOTOĞRAF)