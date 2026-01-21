Van'da Gevaş'te Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesi Atalan Mahallesi'nde 07 CBH 523 plakalı Volkswagen'in istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 21:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:43
Kaza, müdahale ve inceleme

Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Atalan Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücü T.A. idaresindeki 07 CBH 523 plakalı Volkswagen marka otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Bölgeye ambulans, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

