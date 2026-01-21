Van'da Gevaş'te Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Kaza, müdahale ve inceleme
Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Atalan Mahallesi'nde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, sürücü T.A. idaresindeki 07 CBH 523 plakalı Volkswagen marka otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Bölgeye ambulans, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
