Nusaybin'de Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı — Yaralanma Yok

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpekyolu üzeri eski Barış Petrol Kavşağı'nda askeri araç ile otomobil çarpıştı; kazada maddi hasar oluştu, yaralanan yok, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 21:33
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:40
Nusaybin'de Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı — Yaralanma Yok

Nusaybin'de askeri araç ile otomobil çarpıştı

Kaza akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde gerçekleşti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan kazada askeri araç ile otomobil çarpıştı. Olay akşam saatlerinde İpekyolu üzeri eski Barış Petrol Kavşağı'nda meydana geldi.

Kaza maddi hasarla atlatıldı; şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından trafik kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

