Nusaybin'de Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı — Yaralanma Yok

Nusaybin'de askeri araç ile otomobil çarpıştı
Kaza akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde gerçekleşti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan kazada askeri araç ile otomobil çarpıştı. Olay akşam saatlerinde İpekyolu üzeri eski Barış Petrol Kavşağı'nda meydana geldi.
Kaza maddi hasarla atlatıldı; şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından trafik kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ