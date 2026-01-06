Bolu'da SYDV'de Arbede: Alkollü Vatandaş Güvenliklerle Tartıştı

Olayın Detayları

Olay, öğle saatlerinde Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde bulunan Bolu İli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) binasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.Ş. isimli yaşlı bir vatandaş, vakıftan barınma, giyim ve nakdi yardım aldığı öğrenilmesine karşın, binaya alkollü olduğu iddia edilen bir halde geldi. Burada görevli güvenliklerle tartışma yaşandı.

Güvenliklerin vakfın giriş kapısında sakinleştirmeye çalıştığı S.Ş., tartışmayı sürdürünce durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda S.Ş., kurumdan uzaklaştırıldı.

S.Ş.'nin daha önce de vakıf binasına alkollü olarak geldiği ve güvenliklere zorluk çıkardığı, ayrıca haftanın çeşitli günlerinde yardım almasına rağmen hakkı olmayan nakdi destekleri istediği öne sürüldü.

Olayla ilgili herhangi bir adli işlem veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

BOLU’DA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI’NDAN (SYDV) BARINMA, GİYİM VE NAKDİ YARDIM ALDIĞI ÖĞRENİLEN VE ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN S.Ş. İSİMLİ YAŞLI ADAM, KURUMA GELEREK GÜVENLİKLERLE TARTIŞTI. POLİSİN GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİĞİ VATANDAŞ, BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI.