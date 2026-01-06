Bolu'da SYDV'de Arbede: Alkollü Vatandaş Güvenliklerle Tartıştı

Bolu'da SYDV binasında alkollü olduğu iddia edilen S.Ş., güvenliklerle tartıştı; polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:08
Olayın Detayları

Olay, öğle saatlerinde Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde bulunan Bolu İli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) binasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.Ş. isimli yaşlı bir vatandaş, vakıftan barınma, giyim ve nakdi yardım aldığı öğrenilmesine karşın, binaya alkollü olduğu iddia edilen bir halde geldi. Burada görevli güvenliklerle tartışma yaşandı.

Güvenliklerin vakfın giriş kapısında sakinleştirmeye çalıştığı S.Ş., tartışmayı sürdürünce durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda S.Ş., kurumdan uzaklaştırıldı.

S.Ş.'nin daha önce de vakıf binasına alkollü olarak geldiği ve güvenliklere zorluk çıkardığı, ayrıca haftanın çeşitli günlerinde yardım almasına rağmen hakkı olmayan nakdi destekleri istediği öne sürüldü.

Olayla ilgili herhangi bir adli işlem veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

