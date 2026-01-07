Eskişehir'de Saldırı: Baba Darbedildi, 17 Yaşındaki Oğul Bıçaklandı — 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de 71 Evler Mahallesi'ndeki okul bahçesinde gerçekleşen saldırıda baba darbedildi, 17 yaşındaki oğul bıçaklandı; 3 şüpheli yakalandı, husumet sebep olarak gösterildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:37
Eskişehir'de Saldırı: Baba Darbedildi, 17 Yaşındaki Oğul Bıçaklandı — 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Saldırı: Baba Darbedildi, 17 Yaşındaki Oğul Bıçaklandı

Olay Yeri ve Yaralılar

Olay, 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan okulun bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, 17 yaşındaki Mahmut S.K. bıçaklanırken, babası Mehmet M.K. (48) henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce darbedildi.

Yaralı baba ve oğul, tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheliler ve Olayın Nedeni

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin kimlikleri belli oldu. Zanlılar; D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) olarak kaydedildi. Şüpheliler ile mağdur Mahmut S.K. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yakalanan şüphelilere ilişkin işlemler ve olayın detayları yetkililerce araştırılıyor.

71 EVLER MAHALLESİ HACI ARİF BEY SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN OKULUN BAHÇESİNDE, 17 YAŞINDAKİ MAHMUT...

71 EVLER MAHALLESİ HACI ARİF BEY SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN OKULUN BAHÇESİNDE, 17 YAŞINDAKİ MAHMUT S.K. SIRT VE KAFA KISMINDA BIKÇALANMIŞ, BABASI MEHMET M.K. (48) İSE HENÜZ KİMLİĞİ BİLİNMEYEN KİŞİ VEYA KİŞİLERCE DARBEDİLDİ. BABA VE OĞUL ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ’NE KALDIRILDI. MAHMUT S.K. BIKÇALAYAN, BABAMEHMET M.K İSE DARP EDEN 3 ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANMIŞTI. D.G.(19), E.D.(19) VE E.T.(19) İSİMLİ ŞÜPHELİLERİN MAHMUT S.K. İLE HUSUMETLERİNİN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

71 EVLER MAHALLESİ HACI ARİF BEY SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN OKULUN BAHÇESİNDE, 17 YAŞINDAKİ MAHMUT...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin Nusaybin'de İki Kardeşin Ölümü: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İzmir'de Akaryakıt İstasyonu Satışında Sahte Senetle Dolandırıcılık
3
İstanbul’da Kar Yağışı Devam Ediyor: Yollar Beyaza Büründü
4
Karabük’te 1.85 Promil Alkollü Ehliyetsiz Sürücü Kaza Sonrası Yakalandı
5
Şanlıurfa'da İstinat Duvarı Çöktü: Bina Tahliye Edildi
6
Taraklı'da Orman Yangınında Hasar Gören Ağaçları Taşıyan Tır Devrildi: 3 Yaralı
7
Eskişehir'de Saldırı: Baba Darbedildi, 17 Yaşındaki Oğul Bıçaklandı — 3 Şüpheli Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları