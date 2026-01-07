Eskişehir'de Saldırı: Baba Darbedildi, 17 Yaşındaki Oğul Bıçaklandı — 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Saldırı: Baba Darbedildi, 17 Yaşındaki Oğul Bıçaklandı

Olay Yeri ve Yaralılar

Olay, 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan okulun bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, 17 yaşındaki Mahmut S.K. bıçaklanırken, babası Mehmet M.K. (48) henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce darbedildi.

Yaralı baba ve oğul, tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheliler ve Olayın Nedeni

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin kimlikleri belli oldu. Zanlılar; D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) olarak kaydedildi. Şüpheliler ile mağdur Mahmut S.K. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yakalanan şüphelilere ilişkin işlemler ve olayın detayları yetkililerce araştırılıyor.

