Taraklı'da Orman Yangınında Hasar Gören Ağaçları Taşıyan Tır Devrildi: 3 Yaralı

Taraklı'da orman yangınında hasar gören ağaçları taşıyan tır devrildi

3 kişi yaralandı, ekipler olay yerine sevk edildi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde, yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören ağaçların bölgeden kaldırılması için yüklendiği tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada C.K.K., M.B. ve M.Ü. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıları bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

