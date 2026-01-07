Taraklı'da Orman Yangınında Hasar Gören Ağaçları Taşıyan Tır Devrildi: 3 Yaralı

Taraklı'da, orman yangınlarında zarar gören ağaçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı; ekipler müdahale edip inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:37
Taraklı'da orman yangınında hasar gören ağaçları taşıyan tır devrildi

3 kişi yaralandı, ekipler olay yerine sevk edildi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde, yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören ağaçların bölgeden kaldırılması için yüklendiği tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada C.K.K., M.B. ve M.Ü. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıları bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

