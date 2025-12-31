DOLAR
Bolu'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Göçmen Denetimi: İzzet Baysal Caddesi'nde Kimlik Kontrolleri

Bolu'da yılbaşına saatler kala ekipler İzzet Baysal Caddesi'nde kaçak göçmenlere yönelik geniş çaplı kimlik ve ikamet kontrolü yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:54
Göçmen Kaçakçılığı, Asayiş ve TEM ekipleri caddeyi abluka altına aldı

Bolu’da yılbaşına saatler kala, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında çok sayıda göçmenin kimlik ve ikamet bilgileri kontrol edildi. Uygulama, kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde yapıldı.

Ortaklaşa yürütülen geniş çaplı çalışmada cadde adeta abluka altına alındı. Yabancı uyruklular, Göç İdaresi Başkanlığına bağlı kontrol aracının önünde bekleyerek belgelerini kontrol ettirdi.

Ekipler, yılbaşı öncesinde muhtemel riskleri en aza indirmek amacıyla denetimleri yoğunlaştırdı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

