Bolu'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Göçmen Denetimi: İzzet Baysal Caddesi'nde Kimlik Kontrolleri

Göçmen Kaçakçılığı, Asayiş ve TEM ekipleri caddeyi abluka altına aldı

Bolu’da yılbaşına saatler kala, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında çok sayıda göçmenin kimlik ve ikamet bilgileri kontrol edildi. Uygulama, kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde yapıldı.

Ortaklaşa yürütülen geniş çaplı çalışmada cadde adeta abluka altına alındı. Yabancı uyruklular, Göç İdaresi Başkanlığına bağlı kontrol aracının önünde bekleyerek belgelerini kontrol ettirdi.

Ekipler, yılbaşı öncesinde muhtemel riskleri en aza indirmek amacıyla denetimleri yoğunlaştırdı.

BOLU’DA YILBAŞINA SAATLER KALA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, ASAYİŞ MÜDÜRLÜĞÜ VE TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ KAÇAK GÖÇMENLERE KARŞI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMDE ÇOK SAYIDA GÖÇMENİN KİMLİK VE İKAMET BİLGİLERİ KONTROL EDİLDİ.