Bolu Dağı'nda Kar: D-100 İstanbul Yönü Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı

Bolu Dağı'nda D-100 İstanbul yönü ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Elmalık Kavşağı'ndan tır ve kamyonlar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti, buzlanma ve olası güvenlik riskleri nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Elmalık Kavşağı mevkiinde kontrol noktası kurdu. Ekipler, ağır tonajlı araçların (tır ve kamyonların) D-100 kara yolunu kullanmasına izin vermiyor ve sürücüleri TEM Otoyolu'na yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri ise güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgedeki kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Küçük araçların geçişine ise şu an için kontrollü olarak izin veriliyor; sürücüler yol ve hava koşullarına göre dikkatli olmaya çağrıldı.

