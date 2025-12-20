Tokat Erbaa'da arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak'ta gerçekleşti. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan yakınları, 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş'ı kanlar içinde yerde buldu. Ağır yaralanan Kocataş, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşlemler ve zanlının durumu

Olayın ardından polis ekipleri, zanlı İ.A.'yı ikametinde yakalayarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna cevap vermedi.

