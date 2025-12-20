DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.248,26 -0,16%

Kars'ta Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Kars'ta Selahattin Filtekin Caddesi'nde park halindeki otomobilin motorundan çıkan yangın, Kars Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:05
Kars'ta Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Kars'ta Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

İtfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı

Kars'ta, Selahattin Filtekin Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayı gören çevre sakinleri, aracın motor kısmından yükselen dumanları fark ederek durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere yoğun bir müdahale gerçekleştirdi.

Ekiplerin çabası sayesinde yangın, çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda söz konusu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayda şans eseri ölüm veya yaralanma yaşanmadı. İlk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor; konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı
2
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu
3
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
4
Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı
5
Süleymanpaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi
7
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025