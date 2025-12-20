Kars'ta Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Kars'ta Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

İtfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı

Kars'ta, Selahattin Filtekin Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayı gören çevre sakinleri, aracın motor kısmından yükselen dumanları fark ederek durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere yoğun bir müdahale gerçekleştirdi.

Ekiplerin çabası sayesinde yangın, çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda söz konusu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayda şans eseri ölüm veya yaralanma yaşanmadı. İlk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor; konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

