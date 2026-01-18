Bolu Mudurnu'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaza: 2 yaralı
Örencik köyü mevkisindeki virajda kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Mudurnu-Bolu kara yolu Örencik köyü mevkisindeki virajda gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 36 APK 974 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 14 ADG 761 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından yaralıların tedavilerine devam edilmek üzere Bolu'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
