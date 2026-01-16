Bolu Mudurnu'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyü mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Harun K. idaresindeki 54 ACS 942 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Nevvap K. idaresindeki 58 TT 283 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Harun K.'nin eşi, başını cama çarparak yaralandı.
Kurtarma ve inceleme
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
