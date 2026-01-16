Bolu Mudurnu'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Gürçam köyü mevkiinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:17
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:17
Bolu Mudurnu'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyü mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Harun K. idaresindeki 54 ACS 942 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Nevvap K. idaresindeki 58 TT 283 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Harun K.'nin eşi, başını cama çarparak yaralandı.

Kurtarma ve inceleme

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, OTOMOBİLDE BULUNAN BİR KADIN YARALANDI.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı
7
Kayseri'de Fabrikada İş Kazası: 2. Kattan Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları