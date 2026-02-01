Boluspor-Sakaryaspor Maçında 2 Sakaryasporlu Taraftar Kelepçeyle Çıkarıldı

Olayın Detayları

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Sakaryaspor’u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında deplasman tribününde yaşanan taşkınlığa polis ekipleri müdahale etti. Tribünden atlayarak Boluspor tribününe koşan 2 Sakaryaspor taraftarı yakalandı.

Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen taraftarların ardından, görevliler tarafından her iki kişiye de kelepçe takılarak stad dışına çıkarıldı ve gözaltına alındı.

Sahaya atlayan taraftarların gözaltına alınmasının ardından deplasman tribünündeki gerginlik bir süre daha devam etti. Emniyet güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri ve müdahalesiyle olayların büyümesi engellendi.

Karşılaşma, olayların yatışmasının ardından tamamlandı.

