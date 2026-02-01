Boluspor-Sakaryaspor Maçında 2 Sakaryasporlu Taraftar Kelepçeyle Çıkarıldı

Trendyol 1. Lig 23. haftasında, 85. dakikada tribünden atlayan 2 Sakaryaspor taraftarı Boluspor tribününe koştu; polis kelepçeleyip gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:59
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:59
Boluspor-Sakaryaspor Maçında 2 Sakaryasporlu Taraftar Kelepçeyle Çıkarıldı

Boluspor-Sakaryaspor Maçında 2 Sakaryasporlu Taraftar Kelepçeyle Çıkarıldı

Olayın Detayları

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Sakaryaspor’u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında deplasman tribününde yaşanan taşkınlığa polis ekipleri müdahale etti. Tribünden atlayarak Boluspor tribününe koşan 2 Sakaryaspor taraftarı yakalandı.

Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen taraftarların ardından, görevliler tarafından her iki kişiye de kelepçe takılarak stad dışına çıkarıldı ve gözaltına alındı.

Sahaya atlayan taraftarların gözaltına alınmasının ardından deplasman tribünündeki gerginlik bir süre daha devam etti. Emniyet güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri ve müdahalesiyle olayların büyümesi engellendi.

Karşılaşma, olayların yatışmasının ardından tamamlandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

