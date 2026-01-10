Bornova’da Öğretmene 'İnsan Ticareti' İddiası — D.T. Adli Kontrolle Serbest

İzmir Bornova'da bir Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli öğretmen D.T. hakkında, ders saatinde 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik ve taşıma işlerinde çalıştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Öğretmen, adli işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın detayları

Olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatinde okuldan çıkardı. Öğrencileri güvenlik kameralarının görmediği bir noktadan özel aracına bindirdiği ve yeni taşındığı evine götürdüğü öne sürüldü.

Soruşturma ve Valilik açıklaması

Olayın 8 Ocak tarihinde kamuoyuna yansımasının ardından İzmir Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. Valiliğin suç duyurusu üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreci devreye aldı ve D.T. gözaltına alındı.

İddialar ve dosyaya giren deliller

Soruşturma dosyasına göre öğrenciler gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik işlerinde çalıştırıldı. Gün sonunda yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmayan öğrencilerin, Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri ve kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri iddia edildi. Velilerin şikayet dilekçelerinde, öğrencilerin bulunduğu ortamda alkol şişeleri ve sigaraların yer aldığına dair fotoğraflar delil olarak sunuldu.

Şüphelinin ifadesi

D.T.'nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. Öğrencileri eve götürme sebebini 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıkladı; fotoğraflarda yer alan alkol şişelerinin ise su ile dolu olduğunu savundu. Ayrıca dosyada D.T.'nin okul müdürü dahil birçok meslektaşıyla karşılıklı yargıya intikal etmiş şikayetlerinin bulunduğu bilgisi yer aldı.

Mahkeme kararı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

