Bozcaada Açıklarında 'QENDIL' Boş Ham Petrol Tankeri Karaya Oturdu

Bozcaada açıklarında lodos nedeniyle Umman bayraklı 'QENDIL' isimli 249 metrelik boş ham petrol tankeri karaya oturdu; gemide petrol yok, 26 personel bulunuyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:57
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya yaklaşan gemide çevre riski bulunmuyor

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halinde olan 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri, etkili olan lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu.

Aliağa’dan Yalova’ya seyrettiği belirtilen Umman bayraklı ve 249 metre uzunluğundaki geminin karaya oturma olayı, gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine raporlandı.

Bildirimin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10' ve 'KURTARMA-16' römorkörleri sevk edildi. Yapılan açıklamada gemide ham petrol yükü olmadığı ve 26 personelin bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili kurtarma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü, ekiplerin önceliğinin olası çevre ve can güvenliği risklerini önlemek olduğu bildirildi.

