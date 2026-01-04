Bozcaada Açıklarında Umman Bayraklı 'QENDIL' Tankeri Karaya Oturdu

Lodos fırtınası nedeniyle kıyı emniyeti müdahalesi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halinde olan 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri, etkili olan lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu.

Aliağa’dan Yalova’ya sefer yapan Umman bayraklı ve 249 metre boyundaki geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10' ve 'KURTARMA-16' römorkörleri sevk edildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre gemide petrol yükü bulunmuyor ve 26 personel görev yapıyordu. Kurtarma ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

