DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.924.781,12 -0,99%

Bozcaada Açıklarında Umman Bayraklı 'QENDIL' Tankeri Karaya Oturdu

Bozcaada açıklarında seyreden Umman bayraklı 'QENDIL' boş ham petrol tankeri lodos nedeniyle karaya oturdu; kıyı emniyeti sevk edildi, gemide yük yok, 26 personel bulunuyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:00
Bozcaada Açıklarında Umman Bayraklı 'QENDIL' Tankeri Karaya Oturdu

Bozcaada Açıklarında Umman Bayraklı 'QENDIL' Tankeri Karaya Oturdu

Lodos fırtınası nedeniyle kıyı emniyeti müdahalesi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halinde olan 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri, etkili olan lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu.

Aliağa’dan Yalova’ya sefer yapan Umman bayraklı ve 249 metre boyundaki geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10' ve 'KURTARMA-16' römorkörleri sevk edildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre gemide petrol yükü bulunmuyor ve 26 personel görev yapıyordu. Kurtarma ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA SEYİR HALİNDEKİ HAM PETROL TANKERİ LODOS FIRTINASI SEBEBİYLE BOZCAADA'DA...

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA SEYİR HALİNDEKİ HAM PETROL TANKERİ LODOS FIRTINASI SEBEBİYLE BOZCAADA'DA KARAYA OTURDU.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA SEYİR HALİNDEKİ HAM PETROL TANKERİ LODOS FIRTINASI SEBEBİYLE BOZCAADA'DA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Demirci'de Kaybolan Şerife Çınar İçin Arama Çalışmaları İkinci Günde
2
Sivas'ta Taksinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
3
Gümüşhane Kürtün'de Kamyonet Dere Yatağına Yuvarlandı: 5 Yaralı
4
Kırklareli’de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi: Samur ile Seyyar Köprü Gösterisi
5
Adıyaman'da Karlı Yolda Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
7
Aksaray'da Elektrikli Sobadan Akıma Kapılan Üniversite Öğrenci Öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları