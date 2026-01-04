DOLAR
Bozcaada'da Karaya Oturan 'QENDIL' Tankeri 19 Aralık 2025'te İHA ile Vuruldu

Bozcaada açıklarında karaya oturan Umman bayraklı 'QENDIL' tankeri, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:28
Umman bayraklı tankerin Akdeniz'deki saldırı bağlantısı gün yüzüne çıktı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan Umman bayraklı 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankerinin, 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

Aliağa'dan Yalova'ya giden, 249 metre boyundaki 'QENDIL' tankeri seyir halindeyken fırtına nedeniyle karaya oturdu. Tankerin aynı zamanda Rusya'ya ait olduğu ileri sürüldüğü bilgisi de kayıtlarda yer alıyor.

Olayla ilgili resmi yetkililer ve deniz güvenliği kaynaklarından yapılan doğrulamalar henüz kamuoyuna geniş çapta açıklanmadı; ancak elde edilen veriler, karaya oturma olayının öncesinde Akdeniz'de hedef alınma iddialarını güçlendiriyor.

Gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

