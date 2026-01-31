Bozcaada’da Karaya Oturan 'QENDIL' Tankeri Yalova’ya Bakıma Sevk Edildi — İHA İddiası

Bozcaada açıklarında karaya oturan Umman bayraklı 'QENDIL' tankerinin kurtarma sonrası Yalova'ya bakım için sevk edildiği bildirildi. İHA vurma iddiası ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:11
Bozcaada’da karaya otaran 'QENDIL' tankeri Yalova’ya bakıma götürülüyor

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında 4 Ocak tarihinde lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan boş ham petrol tankeri 'QENDIL', 12 gün süren kurtarma operasyonunun ardından yüzdürülerek bakım için Yalova'ya doğru sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları ve personel durumu

Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı, 249 metre boyundaki 'QENDIL' tankeri 4 Ocak'ta Bozcaada açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturdu. Gemide 6 Çinli, 2 Rusya Federasyonu vatandaşı, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli, 10 Myanmar olmak üzere 26 personelin bulunduğu öğrenildi.

Tanker, Bozcaada açıklarında 12 gün boyunca karaya oturur halde bekledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, hava elverişli olduğunda yürüttükleri kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Operasyonda KEGM’e bağlı envanterdeki 'NENE HATUN', 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA-16', 'KURTARMA-17' ve 'KIYI EMNİYETİ-6' römorkörleri görev aldı; uzun süren müdahale sonucunda tanker bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.

İHA ile vurulduğu iddiası ve Boğaz geçişi

Yetkililer, Bozcaada açıklarında karaya oturan Umman bayraklı 'QENDIL' isimli tankerin 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz’de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğunun ortaya çıktığını bildirdi.

Sörvey çalışması ve sefer uygunluk kontrollerinin ardından tanker, Bozcaada açıklarından saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'NENE HATUN' tarafından çekilen tankere KEGM’e bağlı 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA 20', 'KURTARMA-13', 'KURTARMA-18' römorkörleri eşlik etti.

Saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan 'QENDIL', Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen tanker, Yalova'ya bakım için Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

