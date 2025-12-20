Bozova'da Kaza Anı Kamerada: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Bozova'da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yaylak-Halfeti kara yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında yaşandı. İ.D. idaresindeki 27 PD 164 plakalı otomobil ile tali yola dönmek isteyen S.A. (36) yönetimindeki 41 ANE 958 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürücü İ.D. ile araçlarda bulunan M.D., Z.A., İ.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kaydının bulunması üzerine olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA