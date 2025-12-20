DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.777.026,91 -0,26%

Bozova'da Kaza Anı Kamerada: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Şanlıurfa Bozova'da iki otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:45
Bozova'da Kaza Anı Kamerada: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Bozova'da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yaylak-Halfeti kara yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında yaşandı. İ.D. idaresindeki 27 PD 164 plakalı otomobil ile tali yola dönmek isteyen S.A. (36) yönetimindeki 41 ANE 958 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürücü İ.D. ile araçlarda bulunan M.D., Z.A., İ.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kaydının bulunması üzerine olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA

ŞANLIURFA'DA 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA

ŞANLIURFA'DA 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 işçi yaralandı
2
Büyükçekmece ve Esenyurt'ta Sahte Altın Operasyonu: 22 Yaşındaki S.Ö. Yakalandı
3
Kahta'da boşanma aşamasındaki kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldü
4
Kırıkkale'de Drift Kovalamacası: Ehliyetsiz Sürücüye 86 bin 763 lira Ceza
5
Yalova'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Çaycuma'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
7
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025