Büyükçekmece ve Esenyurt'ta Sahte Altın Operasyonu: 22 Yaşındaki S.Ö. Yakalandı

İki ilçede kuyumcuları hedef alan dolandırıcılık polis takibiyle sonlandı

İstanbul'un Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleşen olayda, 22 yaşındaki kadın S.Ö. iki ayrı kuyumcuya giderek sahte altın bozdurdu. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre şüpheli farklı günlerde iki kuyumcuda 68 bin 500 TL ve 38 bin TL karşılığında sahte zincir ve kolye bozdurdu. İşlemler sonrasında yapılan şikayet üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı ve S.Ö.'yü takip altına aldı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bir binadan çıkarken kıskıvrak yakaladı. Yakalanan kadın şüpheli gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.

İfadeler ve polisteki işlemler sırasında, S.Ö.'nün benzer suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

