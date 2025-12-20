DOLAR
Büyükçekmece ve Esenyurt'ta Sahte Altın Operasyonu: 22 Yaşındaki S.Ö. Yakalandı

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta iki kuyumcuda sahte altın bozduran 22 yaşındaki S.Ö., 68 bin 500 TL ve 38 bin TL'lik işlemler sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 22:18
İki ilçede kuyumcuları hedef alan dolandırıcılık polis takibiyle sonlandı

İstanbul'un Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleşen olayda, 22 yaşındaki kadın S.Ö. iki ayrı kuyumcuya giderek sahte altın bozdurdu. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre şüpheli farklı günlerde iki kuyumcuda 68 bin 500 TL ve 38 bin TL karşılığında sahte zincir ve kolye bozdurdu. İşlemler sonrasında yapılan şikayet üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı ve S.Ö.'yü takip altına aldı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bir binadan çıkarken kıskıvrak yakaladı. Yakalanan kadın şüpheli gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.

İfadeler ve polisteki işlemler sırasında, S.Ö.'nün benzer suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

