DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.169,37 -0,07%

Çaycuma'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Gökçeler–Sefercik kara yolunda 67 VF 263 plakalı otomobil takla attı; sürücü R.Y. hafif yaralandı, 112 ve jandarma müdahale etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:53
Çaycuma'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Çaycuma'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Gökçeler-Sefercik kara yolunda akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil taklalar atarak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma’dan Filyos istikametine seyir halinde olan R.Y. idaresindeki 67 VF 263 plakalı otomobil, kontrolü kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıkarak taklalar attı ve ters şekilde durdu.

Araçta bulunan sürücünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNİN GÖKÇELER-SEFERCİK KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR...

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNİN GÖKÇELER-SEFERCİK KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR OTOMOBİLİN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİNİN ARDINDAN OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK DURABİLDİ. KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da DSİ Boru Patladı: Park Halindeki Otomobil Portakal Bahçesine Sürüklendi
2
Çankırı’da Araç Önünü Kesip Sürücüyü Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı
3
İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Taburcu Edilen Sürücü Yaralandı
4
Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi
5
Elazığ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Akçaabat’ta yamaçtan düşen kaya otomobile çökü: 5 yaralı
7
Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025