Çaycuma'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Gökçeler-Sefercik kara yolunda akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil taklalar atarak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma’dan Filyos istikametine seyir halinde olan R.Y. idaresindeki 67 VF 263 plakalı otomobil, kontrolü kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıkarak taklalar attı ve ters şekilde durdu.

Araçta bulunan sürücünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

