DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.866.019,53 -0,25%

Bucak'ta Trafo Yangını Korkuttu

Bucak'ta Yeni Mahallede saat 12.00 sıralarında çıkan trafo yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, trafo hasar gördü.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:21
Bucak'ta Trafo Yangını Korkuttu

Bucak'ta Trafo Yangını Korkuttu

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı

Burdur’un Bucak ilçesinde trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Bucak ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan trafo henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında etkilenen kimse olmazken trafoda maddi hasar meydana geldi.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE TRAFODA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE TRAFODA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE TRAFODA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
2
İzmir'de Anne Cinayeti: Kan Lekesi Oğlunu Ele Verdi
3
Düzce'de 143 Parça Tarihi Eser 120 Bin Dolara Satılmak İsterken Yakalandı
4
Batman’da UMKE, zorlu kışta 4 yaşındaki Veysel Efe’yi kurtardı
5
Küçükçekmece'de 1 hafta önce taşınan kadın yangında hayatını kaybetti
6
Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı
7
Bucak'ta Trafo Yangını Korkuttu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları