Buldan'da Bayrak Direğinin İpi Çalındı

Buldan Gülalan Mahallesi'nde bayrak direğinin ipinin çalınması üzerine Mehmet Aydın tepki gösterdi; bayrak kısa sürede yeniden dikilecek.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:23
Gülalan Mahallesi'nde vatandaşın tepkisi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde köyün zirvesine bayrak dikmek isteyen vatandaş, yapıp aşamasında direkteki ipin çalınmasına tepki gösterdi.

Buldan ilçesine bağlı Gülalan Mahallesi Topraklık mevkiinde bulunan tepeye bayrak dikmek isteyen Mehmet Aydın, hazırladığı bayrak direğindeki ipinin çalınmış olduğunu belirtti.

Mehmet Aydın, "Olumsuz hava şartlarından dolayı hazırladığımız çukura beton atıp, direği yerleştirerek şanlı Türk bayrağımızı dikecektik. Ancak tepeye gittiğimizde önceden hazırladığımız ipin çalınmış olduğunu gördük. Bu duruma inanamadık. Çok üzüldük. İpe bile tenezzül edilmesi çok kötü bir durum. Kısa bir sürede tekrar gelerek bayrağımızı göndere çekeceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

