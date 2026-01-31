Buldan'da Bayrak Direğinin İpi Çalındı

Gülalan Mahallesi'nde vatandaşın tepkisi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde köyün zirvesine bayrak dikmek isteyen vatandaş, yapıp aşamasında direkteki ipin çalınmasına tepki gösterdi.

Buldan ilçesine bağlı Gülalan Mahallesi Topraklık mevkiinde bulunan tepeye bayrak dikmek isteyen Mehmet Aydın, hazırladığı bayrak direğindeki ipinin çalınmış olduğunu belirtti.

Mehmet Aydın, "Olumsuz hava şartlarından dolayı hazırladığımız çukura beton atıp, direği yerleştirerek şanlı Türk bayrağımızı dikecektik. Ancak tepeye gittiğimizde önceden hazırladığımız ipin çalınmış olduğunu gördük. Bu duruma inanamadık. Çok üzüldük. İpe bile tenezzül edilmesi çok kötü bir durum. Kısa bir sürede tekrar gelerek bayrağımızı göndere çekeceğiz" dedi.

