Buldan'da Kamyon Üzüm Bağına Girdi: Can Kaybı Yaşanmadı

Kaza Detayları

Denizli’nin Buldan ilçesinde, kazalarla sık sık gündeme gelen Buldan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kamyon üzüm bağına girdi.

Kaza, Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi Denizli - Salihli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü 20 ASY 582 plakalı kamyon ile seyir halindeyken, yağış sonrası direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, yoldan çıkarak üzüm bağına girdi. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, kamyonda ve üzüm bağında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE, KAZALARLA SIK SIK GÜNDEME GELEN BULDAN KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KAMYON ÜZÜM BAĞINA GİRDİ.