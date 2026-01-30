Buldan'da Kamyon Üzüm Bağına Girdi: Can Kaybı Yaşanmadı

Buldan karayolunda kontrolden çıkan kamyon üzüm bağına girerken, olayda can kaybı yaşanmadı; kamonda ve bağda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:36
Kaza Detayları

Denizli’nin Buldan ilçesinde, kazalarla sık sık gündeme gelen Buldan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kamyon üzüm bağına girdi.

Kaza, Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi Denizli - Salihli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü 20 ASY 582 plakalı kamyon ile seyir halindeyken, yağış sonrası direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, yoldan çıkarak üzüm bağına girdi. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, kamyonda ve üzüm bağında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

