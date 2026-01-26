Buldan'da Kavşak Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Alacaoğlu kavşağında iki otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı, yaralılar Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:58
Denizli (İHA) — Alacaoğlu kavşağında çarpışma

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizli- Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alacaoğlu Mahallesi kavşağından Denizli – Manisa karayoluna çıkmak isteyen 20 RH 942 plakalı otomobil ile Denizli’den Manisa’nın Alaşehir ilçesine seyir halinde olan 10 ZB 012 plakalı otomobil, kavşakta yaşanan geçiş üstünlüğü anlaşmazlığı nedeniyle çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

