Karaman'da 14 Yaşındaki Elektrikli Bisiklet Kazası — Anne 'Benim çocuğum nerede' diye ağladı

Karaman'da 14 yaşındaki Y.C.K.'nin kullandığı elektrikli bisiklet otomobille çarpıştı; iki çocuk hafif yaralandı, anne olay yerinde feryat etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:15
Kazanın yaşandığı haberinde, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Şehit Oğuz Ünal Caddesi'ndeki kavşakta meydana gelen çarpışma sonucunda iki çocuk hafif yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü M.C.'nin yaptığı 06 DZF 284 plakalı Fiat marka otomobil ile 14 yaşındaki Y.C.K.'nin kullandığı 70 ACU 226 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle üç tekerlekli bisiklet devrildi.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Y.C.K. ile yanındaki arkadaşı P.Ç. (13) yaralandı. Sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle, hafif şekilde yaralanan çocuklar tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Feryadı ve Görüntüler

Kaza haberini alarak olay yerine gelen çocuğun annesi, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken "Benim çocuğum nerede" diyerek feryat etti. Kazaya ilişkin anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde otomobille çarpışan üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrildiği anlar görülüyor.

Soruşturma ve İdari İşlem

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kazaya karışan çocuk sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 23 bin 439 lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

